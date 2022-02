«Washington ha fallito» | le voci degli ucraini d’America | separati dalle famiglie e delusi dalla politica Usa

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 febbraio 2022) NEW YORK – In punta di piedi sullo sgabello, Vitalii aggancia alla vetrina l’ultimo lembo della bandiera ucraina. Un fascio di luce si allunga sulla sala del Veselka, piena di clienti ma avvolta in un silenzio surreale. Una signora sulla sessantina sfoglia il giornale, spiluccando controvoglia il suo holubtsi. All’esterno del ristorante, tra Second Avenue e Ninth Street, un gruppo di ragazzi attende in coda con lo sguardo fisso sui cellulari. «Sapevamo che sarebbe successo, prima o poi. Lo sapevamo tutti, qui», dice Vitalii togliendosi il grembiule, e abbracciando l’isolato tappezzato di bandiere giallo-blu. «Era chiaro che Putin non si sarebbe accontentato della Crimea, e che si sarebbe spinto oltre. Non sapevamo fino a dove, ma il vero problema è che non è stato fatto abbastanza per fermarlo, neanche dagli Stati Uniti». Vitalii 30 anni, lavora come cameriere a New York, nel cuore ...