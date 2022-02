Volley, serie A1 femminile 2022 21ma giornata. Monza e Conegliano non si vogliono fermare (Di venerdì 25 febbraio 2022) Doppia trasferta per le prime due della classe Vero Volley Monza e Imoco Conegliano nella 21ma giornata di serie A1 caratterizzata da tanti intrecci fra i top team e le squadre che lottano per la salvezza. La capolista Vero Volley Monza sarà di scena nell’anticipo di sabato alle 20.30 sul campo della VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore che nel girone di ritorno ha ottenuto un solo successo su sette gare fin qui disputate, l0pesatto contrario delle brianzole che hanno vinto sei partite e persa una sola. L’Imoco Conegliano che insegue a 4 lunghezze (ma con due gare in meno disputate) le lombarde, sarà invece in campo domenica alle 17 in trasferta contro la Despar Trentino. Entrambe le squadre sono state impegnate in settimana nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Doppia trasferta per le prime due della classe Veroe ImoconelladiA1 caratterizzata da tanti intrecci fra i top team e le squadre che lottano per la salvezza. La capolista Verosarà di scena nell’anticipo di sabato alle 20.30 sul campo della VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore che nel girone di ritorno ha ottenuto un solo successo su sette gare fin qui disputate, l0pesatto contrario delle brianzole che hanno vinto sei partite e persa una sola. L’Imocoche insegue a 4 lunghezze (ma con due gare in meno disputate) le lombarde, sarà invece in campo domenica alle 17 in trasferta contro la Despar Trentino. Entrambe le squadre sono state impegnate in settimana nel ...

Advertising

tuttocartoni : La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con Star Comics, presenta in edicola, in versione integrale e cronologic… - PISAinVIDEO : Volley serie C, ecco gli impegni di PediaTuss e Renault Clas - gruppormb : Volley serie A3 maschile. La carica della Saturnia Acicastello nelle par... - VolleyTreviso : Rinviato a data da destinarsi il match di serie B tra Volley Treviso e Ravagricola Aduna Volley, per lo scoppio di… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: #Novara supera al quarto set una combattiva #Firenze -