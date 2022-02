Volley, Mondiali 2022 in Russia: l’evento è a rischio trasferimento? Gli scenari e il silenzio della FIVB (Di venerdì 25 febbraio 2022) I Mondiali 2022 di Volley maschile sono in programma in Russia, dal 26 agosto all’11 settembre. Questo è quello che dice il calendario internazionale della pallavolo, ma non si sbaglia se si afferma che la rassegna iridata rischia di non disputarsi in quel Paese. La Russia ha aperto una guerra contro l’Ucraina e gli organizzatori di grandi eventi sportivi stanno spostando quanto avevano assegnato a quel Paese. La F1 ha cancellato il GP di Russia (previsto a Sochi nel weekend del 23-25 settembre), la Federazione Internazionale Sport Invernali ha annullato tutti gli eventi previsti in Russia fino al termine della stagione (ben sei appuntamenti di Coppa del Mondo tra sci freestyle, salto con gli sci, sci di fondo) e la UEFA ha già ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Idimaschile sono in programma in, dal 26 agosto all’11 settembre. Questo è quello che dice il calendario internazionalepallavolo, ma non si sbaglia se si afferma che la rassegna iridata rischia di non disputarsi in quel Paese. Laha aperto una guerra contro l’Ucraina e gli organizzatori di grandi eventi sportivi stanno spostando quanto avevano assegnato a quel Paese. La F1 ha cancellato il GP di(previsto a Sochi nel weekend del 23-25 settembre), la Federazione Internazionale Sport Invernali ha annullato tutti gli eventi previsti infino al terminestagione (ben sei appuntamenti di Coppa del Mondo tra sci freestyle, salto con gli sci, sci di fondo) e la UEFA ha già ...

