Vladimir Putin | chi sono le figlie Maria e Katerina e perché hanno cambiato identità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra gli argomenti off limits dirientra qualsiasi riferimento alla vita privata del presidente e, in particolare, alle sue due, avute dalle prime nozze dell’ex funzionario del Kgb con Ljudmilaa. Di queste due ragazze oggi di 36 e 34 anni, che per ragioni di privacyscelto di cambiareinVorontsova eTikhonova, pur conservando il corretto patronimicoovna, vale a dire figlia difa accenno molto di rado e solo distrattamente. Come quando tempo fa aveva elogiato la loro ottima padronanza delle lingue o come quando l’anno scorso, ai tempi delle prime sperimentazioni dello Sputnik, aveva ammesso che ...