Vivo Y76 5G sbarca in Italia: ecco prezzo e caratteristiche del nuovo medio di gamma (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vivo ritorna a far parlare di se con un lancio incredibile e che potrebbe piacerci. Si tratta di un nuovo cellulare che non era ancora uscito sul mercato Italiano, e che adesso farà il suo pieno debutto. Di che dispositivo stiamo parlando precisamente? ecco lo smartphone con le varie colorazioni – Computermagazine.itVivo ha annunciato la distribuzione di uno smartphone medio gamma Y76 5G soltanto adesso. Il suo debutto ufficiale ha avuto luogo già alcuni mesi prima, il che vale a dire che sia arrivato da noi praticamente in ritardo. Comunque sia, oramai, non ha alcuna importanza: ora che sia disponibile avremo finalmente l’opportunità di comprarlo. Ovviamente prima di decidere sarà necessario valutare le caratteristiche e costatare, ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022)ritorna a far parlare di se con un lancio incredibile e che potrebbe piacerci. Si tratta di uncellulare che non era ancora uscito sul mercatono, e che adesso farà il suo pieno debutto. Di che dispositivo stiamo parlando precisamente?lo smartphone con le varie colorazioni – Computermagazine.itha annunciato la distribuzione di uno smartphoneY76 5G soltanto adesso. Il suo debutto ufficiale ha avuto luogo già alcuni mesi prima, il che vale a dire che sia arrivato da noi praticamente in ritardo. Comunque sia, oramai, non ha alcuna importanza: ora che sia disponibile avremo finalmente l’opportunità di comprarlo. Ovviamente prima di decidere sarà necessario valutare lee costatare, ...

