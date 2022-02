Vittorio Livi | fondatore e presidente della Fiam di Pesaro | ' Tutti gli ordini confermati Stanno facendo le scorte'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Livi

corriereadriatico.it

Ieri mattina il Presidente e fondatore della Fiam,, ha voluto fare il punto con i suoi agenti e alcuni dei suoi più importanti clienti. 'Inquadrare come evolverà la situazione in ...APPROFONDIMENTI RUSSIA - UCRAINA, SCENARI PER AZIENDE, fondatore e presidente della Fiam di Pesaro:...PESARO - Anche se, negli ultimi dieci anni, l’industria del mobile in Russia e Ucraina, si è attrezzata e ha formato, nuove generazioni di personale, non riesce a soddisfare le ...Un’altra azienda che non ha avuto problemi con gli over 50 è la Fiam guidata da Vittorio Livi: "Sì, abbiamo avuto delle assenze questa mattina al lavoro, ma non legate al problema del green pass. Sono ...