VIDEO – Il “Bergamoto” dei tifosi dell’Atalanta sugli spalti del Karaiskak?s

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Oltre 600sono stati presenti in Grecia per sostenere l’Atalanta. Una trasferta assolutamente da ricordare: canti, esultanze, sventolio di bandiere e un tifo tanto continuo quanto passionale che ha trascinato la Dea alla vittoria. Ovviamente non può mancare il famoso “”, e l’effettodello stadio greco è stato questo. View this post L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::– Ecco le NUOVE MAGLIE2021-2022 Biglietti Atalanta-Pordenone: dove comprare i ticket della partita Sconcerti sull’Atalanta: “Squadra sperimentale. Gasp ha messo fuori Ilicic, Gomez e Gollini trovando…” Atalanta-Torino, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Bergamoto

CityNow

Ecco ildel famoso '' (registrato all'interno dello stesso settore ospiti). Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere ...Ecco il '' ripreso dagli spalti dell'ex Delle Alpi: un tifo tutto da gustare. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su ...canti, esultanze, sventolio di bandiere e un tifo tanto continuo quanto passionale che ha trascinato la Dea alla vittoria. Ovviamente non può mancare il famoso “Bergamoto”, e l’effetto sugli spalti ...