Video del fronte ucraino: il veterano piange con la figlia. Il giovane soldato: "Mamma, papà, vi amo"

Da Instagram a Twitter, si moltiplicano le foto e i Video dal fronte ucraino che documentano la guerra in corso tra Russia e Ucraina. Tra i tanti, è diventato rapidamente virale il filmato di un giovane militare ucraino che saluta i genitori, sotto i bombardamenti: "Mamma, papà. Vi amo". Ma ce n'è un altro che sta emozionando il mondo nella sua drammatica semplicità. L'ultimo saluto di un militare alla sua bambina Nelle immagini si vede un militare destinato a rimanere sul fronte ucraino per combattere contro l'invasione russa. La giovanissima figlia, insieme alla compagna, stanno invece per essere sfollate con un autobus in una zona sicura. È il momento del commiato drammatico e straziante. La famiglia si saluta, ...

