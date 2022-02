Vi spiego cosa dovranno fare Nato ed Europa. Parla il gen. Farina (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’invasione dell’Ucraina è solo il passo più eclatante di una strategia russa di ampio respiro, che si dispiega dall’Africa al Medio oriente, riportando sullo scenario internazionale lo spettro di una seconda Guerra fredda tra l’Occidente e il blocco orientale. Nato e Unione europea dovranno essere pronte ad affrontare questa sfida a tutto campo con nuovi strumenti e rafforzando le proprie capacità di deterrenza. Il generale Salvatore Farina, già capo di Stato maggiore dell’Esercito, spiega ad Airpress la situazione sul campo e gli scenari futuri. Generale, quali conseguenze strategiche si aprono con l’invasione dell’Ucraina? L’invasione decisa da Putin costituisce un attacco a tutto campo sul territorio Ucraino. È guerra! Un vero e proprio cappio intorno a Kiev. Si apre così una nuova pagina negli scenari strategici sul Vecchio ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’invasione dell’Ucraina è solo il passo più eclatante di una strategia russa di ampio respiro, che si dispiega dall’Africa al Medio oriente, riportando sullo scenario internazionale lo spettro di una seconda Guerra fredda tra l’Occidente e il blocco orientale.e Unione europeaessere pronte ad affrontare questa sfida a tutto campo con nuovi strumenti e rafforzando le proprie capacità di deterrenza. Il generale Salvatore, già capo di Stato maggiore dell’Esercito, spiega ad Airpress la situazione sul campo e gli scenari futuri. Generale, quali conseguenze strategiche si aprono con l’invasione dell’Ucraina? L’invasione decisa da Putin costituisce un attacco a tutto campo sul territorio Ucraino. È guerra! Un vero e proprio cappio intorno a Kiev. Si apre così una nuova pagina negli scenari strategici sul Vecchio ...

