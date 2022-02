Verso la bella stagione… reunion degli operatori culturali

(Di venerdì 25 febbraio 2022) di Olga Chieffi Peppe D’Antonio, patron del festival Linea D’Ombra, ha pensato di riunire negli spazi del Piccolo Teatro di Portacatena, i rappresentanti della cultura in città di sua esclusiva conoscenza, al cospetto del Sindaco Enzo Napoli. Fine ultimo di questache ha avuto durata di circa un’ora, l‘affidamento ad un consigliere della delega sulla cultura, che per ora è saldamente tra le mani del sindaco, per avere un interlocutore con cui confrontarsi, dagli spazi alla calendarizzazione, dalla promozione al sostegno finanziario posto in bilancio, dalle difficolta? amministrativeuffici preposti alla possibili ricadute sulla cultura del PNRR. Diverse le voci invitate a questo consesso, i nomi noti al pubblico salernitano, potremmo considerarli dei maggiorenti del mondo culturale cittadino, a cominciare proprio dall’ideatore di questo ...

LafaReao : @NadirTomassetti @86_longo Nessun effetto Mandela, nessuna critica verso una bella iniziativa, ho completato una no… - Lucrezi60017717 : RT @MarvelFansIT: ZENDAYA CHE CORRE VERSO TOM È LA COSA PIÙ BELLA CHE VEDRETE OGGI - lucja50804521 : RT @MarvelFansIT: ZENDAYA CHE CORRE VERSO TOM È LA COSA PIÙ BELLA CHE VEDRETE OGGI - Eliobono69mail1 : RT @MisterRockin: @Agenzia_Ansa Le solite chiacchiere deleterie. Draghi sta studiando il miglior modo per introdurre una bella serie di san… - Aramcheck76 : @stebaraz @Giocagnaccio @Happy4Trigger @MicK_ele Sfondi una porta aperta sull’accelerazione verso le rinnovabili, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso bella

HDblog

Ora siamo direttile prossime corse in Italia e speriamo di far bene. Finalmente sono ... Ho battuto lo sloveno Matic Safaric Kolar, ricordo bene quel momento: fu unabattaglia' . ...E' una cosa": c'è gioia e soddisfazione nelle parole di Paolo Sgrigna, coordinatore ... Per il dg De Fino, la chiusura dell' hub è "un buon segno, perché significa che stiamo tornandola ..."È un inciampo che un conduttore dovrebbe sempre saper evitare. Me ne scuso, sinceramente", commenta Lucia Annunziata dopo il fuorionda ...2' di lettura 25/02/2022 - Ancora dieci battaglie sportive prima di conoscere il prorio destino. Domenica, alle ore 18.00, la Sutor Montegranaro sarà di scena ad Imola contro la Curti in una gara molt ...