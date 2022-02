Verissimo, nel weekend Robert Pattinson, Ana Mena e la coppia Incorvaia – Ciavarro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Verissimo, nel weekend l’intervista all’attore inglese Robert Pattinson, Ana Mena direttamente da Sanremo e la coppia di neo-genitori formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro Sabato 26 febbraio a Verissimo intervista all’attore inglese Robert Pattinson, divenuto celebre come il vampiro Edward Cullen in Twilight e ora protagonista di The Batman, dal 3 marzo al cinema. E ancora, in esclusiva, la vita, tra grandi successi e pagine scure, di un’icona del calcio: Beppe Signori. In studio, Maria Grazia Cucinotta, direttamente da Sanremo Ana Mena, l’impegno nella mototerapia di Vanni Oddera. Infine, spazio alla storie di C’è posta per te con quella di una mamma e una figlia, Giovanna e ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 25 febbraio 2022), nell’intervista all’attore inglese, Anadirettamente da Sanremo e ladi neo-genitori formata da Cliziae PaoloSabato 26 febbraio aintervista all’attore inglese, divenuto celebre come il vampiro Edward Cullen in Twilight e ora protagonista di The Batman, dal 3 marzo al cinema. E ancora, in esclusiva, la vita, tra grandi successi e pagine scure, di un’icona del calcio: Beppe Signori. In studio, Maria Grazia Cucinotta, direttamente da Sanremo Ana, l’impegno nella mototerapia di Vanni Oddera. Infine, spazio alla storie di C’è posta per te con quella di una mamma e una figlia, Giovanna e ...

