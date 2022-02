Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia, regione per regione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Popolazione vaccinata La quota di popolazione Italiana che ha ricevuto una dose di Vaccino, ha completato il ciclo vaccinale, ha ricevuto la terza dose in assoluto e per le varie fasce di età. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 febbraio 2022) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose di, ha completato il ciclo vaccinale, ha ricevuto la terza dose in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

Adnkronos : #Covid, nel Lazio 2mila dosi monoclonale per chi non risponde a #vaccino. - MediasetTgcom24 : Covid, Figliuolo: senza vaccino 3,2 milioni over 12, ancora 1,2 mln over 50 #covid #italiani #figliuolo… - NicolaPorro : ??#Covid, il cantante Ermal #Meta, tri-vaccinato, rivela: 'Sono stato male' ?? - wonkadevi : RT @Dio: Anche se il vaccino Sputnik non ha funzionato benissimo, Putin è comunque riuscito a togliervi le preoccupazioni per il Covid. - Maryljacb : RT @pbecchi: Ovviamente non #covid ma #vaccino . L’allarme delle assicurazioni viene dai vaccinati che muoiono -