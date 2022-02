Vaccinazioni anti Covid, sono 107 le quarte dosi somministrate nel Reatino (Di venerdì 25 febbraio 2022) RIETI - Campagna vaccinale antiCovid - 19: La Asl di Rieti nella giornata odierna raggiunge le 274.000 somministrazioni: 67.000 sono le terze dosi, 104.000 le seconde dosi e 105.000 le prime dosi. ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 febbraio 2022) RIETI - Campagna vaccinale- 19: La Asl di Rieti nella giornata odierna raggiunge le 274.000 somministrazioni: 67.000le terze, 104.000 le secondee 105.000 le prime. ...

Lunedì 28 chiude il Punto Vaccinale 'Casagrande' di Terni entrato in funzione il 24 aprile del 2021 e chiuderà i battenti il prossimo lunedì 28 febbraio. Il più grande hub vaccinale dell'Umbria va in pensione dopo circa 200 mila vaccinazioni anti Sars - Cov - 2 . Da martedì 1 marzo le attività vaccinali per gli assistiti con età pari o superiore a 12 anni, come già precedentemente comunicato, verranno eseguite nella sede ...

Vaccinazioni anti Covid, sono 107 le quarte dosi somministrate nel Reatino ilmessaggero.it

Giulianova, possibile prenotare per domenica il vaccino anti Covid nell’ hub “I Pioppi” GIULIANOVA – Ci sono ancora posti disponibili, sulla piattaforma telematica, per poter accedere, domenica 27 febbraio, alla vaccinazione anti Covid 19 nell’ hub “I Pioppi”. Il centro rimarrà ...

