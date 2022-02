Uzbekistan | 7mila metri quadrati di mosaico italiano nel Centro per la Civiltà Islamica

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Aldella Grande Via della seta l’è lo stato più ricco di storia fra tutte le repubbliche dell’Asia centrale e vanta un importante patrimonio culturale, protagonista negli ultimi anni di un nuovo Rinascimento grazie all’interesse mondiale per il recupero dell’immenso valore storico. Per volontà del Presidente Shavkat Mirziyoyev è in costruzione a Tashkent ilper la, progettato per diventare un edificio unico di grande significato culturale ed educativo non solo per l’, ma anche per l’intero mondo musulmano. Nella monumentale costruzione della perla dell’Asia centrale ci sono anche le mani e la manifattura italiana. La struttura è infatti interamente rivestita da oltre...

