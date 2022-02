Usa, Joe Biden nomina Ketanji Brown Jackson giudice della Corte Suprema: prima donna afroamericana nella storia degli Stati Uniti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha scelto la giudice Ketanji Brown Jackson per la Corte Suprema e oggi farà l’annuncio ufficiale. Con la nomina di Jackson, Biden mantiene quindi la sua promessa elettorale di nominare una donna afroamericana e di diversificare ulteriormente la Corte Suprema, composta per due secoli da soli uomini bianchi. Jackson, se confermata, sarà la sesta donna a sedere fra i saggi e, pur non cambiando gli equilibri di voto – va a sostituire Stephen Breyer nominato da Bill Clinton – porterà a quattro il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidenteJoeha scelto laper lae oggi farà l’annuncio ufficiale. Con ladimantiene quindi la sua promessa elettorale dire unae di diversificare ulteriormente la, composta per due secoli da soli uomini bianchi., se confermata, sarà la sestaa sedere fra i saggi e, pur non cambiando gli equilibri di voto – va a sostituire Stephen Breyerto da Bill Clinton – porterà a quattro il ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa Joe Usa: Biden sceglie Ketanji Brown Jackson come prima afroamericana alla Corte Suprema Per la prima volta nella storia, una giudice afroamericana sarà un membro della Corte Suprema Usa. Il presidente americano Joe Biden ha scelto Ketanji Brown Jackson per sostituire il dimissionario giudice Stephen Breyer che resterà fra i nove togati dell'Alta Corte fino alla sezione di giugno. ...

Joe Biden, discorso guerra Ucraina/ "Sanzioni devastanti a Russia, ma no truppe Usa"

Usa, Joe Biden nomina Ketanji Brown Jackson giudice della Corte Suprema: prima donna afroamericana nella… Il Fatto Quotidiano Usa, Corte Suprema, Biden: "Sono orgoglioso di annunciare la nomina di Ketanji Brown Jackson" Il Presidente degli Stati Uniti su Twitter: "E' una delle menti legali più brillanti del nostro paese e sarà un giudice eccezionale". E' la prima afroamericana ad entrare a far parte della più alta Co ...

IL PUNTO/ Qui Washington, 'Biden tra Nato e Onu' Nel giorno in cui annuncia la prima giudice afroamericana della Corte suprema, il presidente Usa Joe Biden continua a coordinare la risposta occidentale all'invasione russa dell'Ucraina ed oggi ...

