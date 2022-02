Usa, Joe Biden nomina Ketanji Brown Jackson giudice della Corte Suprema: prima donna afroamericana nella storia degli Stati Uniti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha scelto la giudice Ketanji Brown Jackson per la Corte Suprema. Con la nomina di Jackson, Biden mantiene quindi la sua promessa elettorale di nominare una donna afroamericana e di diversificare ulteriormente la Corte Suprema, composta per due secoli da soli uomini bianchi. Jackson, se confermata, sarà la sesta donna a sedere fra i saggi e, pur non cambiando gli equilibri di voto – va a sostituire Stephen Breyer nominato da Bill Clinton – porterà a quattro il numero delle donne che compongono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidenteJoeha scelto laper la. Con ladimantiene quindi la sua promessa elettorale dire unae di diversificare ulteriormente la, composta per due secoli da soli uomini bianchi., se confermata, sarà la sestaa sedere fra i saggi e, pur non cambiando gli equilibri di voto – va a sostituire Stephen Breyerto da Bill Clinton – porterà a quattro il numero delle donne che compongono ...

