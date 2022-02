Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 febbraio 2022: il ritorno di Sossio e Ursula, news su Matteo Ranieri (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra trono Over e storie di ragazzi giovani, che sono alla ricerca dell’amore sotto i riflettori, ogni giorno nel salotto di Maria De Filippi i telespettatori fanno i conti con bei racconti, ma anche con confronti accesi e discussioni. E se ieri l’attenzione è stata tutta su Biagio e Giuliana, ormai ai ferri corti, e su Matteo che sta continuando a frequentare Federica, oggi cosa succederà? View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) U&D, le anticipazioni di oggi La puntata non dovrebbe aprirsi, come invece accade spesso, con Gemma Galgani, una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ultimo appuntamento della settimana con, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra trono Over e storie di ragazzi giovani, che sono alla ricerca dell’amore sotto i riflettori, ogni giorno nel salotto di Maria De Filippi i telespettatori fanno i conti con bei racconti, ma anche con confronti accesi e discussioni. E se ieri l’attenzione è stata tutta su Biagio e Giuliana, ormai ai ferri corti, e suche sta continuando a frequentare Federica, oggi cosa succederà? View this post on Instagram A post shared by(@) U&D, ledi oggi Lanon dovrebbe aprirsi, come invece accade spesso, con Gemma Galgani, una ...

