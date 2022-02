United Rugby Championship: le Zebre Parma perdono ancora. I Bulls dilagano sulle praterie del Lanfranchi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non basta la meta di Rizzi nel primo tempo e non basta il cartellino giallo a Coetzee, le Zebre non trovano la prima vittoria stagionale e al Lanfranchi di Parma cedono nettamente contro i sudafricani Bulls. Partono in attacco i Bulls, con primi minuti un po’ confusi, errori da entrambi i lati, ma dopo quattro minuti arriva la prima touche sui 5 metri per i sudafricani, con un avanti a salvare le Zebre. Sembrano non salvarsi, invece, i parmigiani poco dopo, quando Tambwe sfonda al largo dopo uno sfortunato tocco dell’ovale dei padroni di casa. Ma proprio da quel tocco scaturisce un avanti sudafricano e il TMO annulla la meta. Provano a reagire le Zebre dopo questo forte avvio degli ospiti, ma gli errori banali palla in mano frustrano i tentativi di avanzare dei padroni ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non basta la meta di Rizzi nel primo tempo e non basta il cartellino giallo a Coetzee, lenon trovano la prima vittoria stagionale e aldicedono nettamente contro i sudafricani. Partono in attacco i, con primi minuti un po’ confusi, errori da entrambi i lati, ma dopo quattro minuti arriva la prima touche sui 5 metri per i sudafricani, con un avanti a salvare le. Sembrano non salvarsi, invece, i parmigiani poco dopo, quando Tambwe sfonda al largo dopo uno sfortunato tocco dell’ovale dei padroni di casa. Ma proprio da quel tocco scaturisce un avanti sudafricano e il TMO annulla la meta. Provano a reagire ledopo questo forte avvio degli ospiti, ma gli errori banali palla in mano frustrano i tentativi di avanzare dei padroni ...

