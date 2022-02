Una vita anticipazioni: Armando si è sposato con un’altra donna? Susana sotto shock (Di venerdì 25 febbraio 2022) Antonito si aspettava forse che la cura iniziata da Lolita desse subito qualche effetto eppure il professore che ha in cura la donna era stato chiaro: non è neppure detto che funzioni. Tutti ci sperano: non riescono a credere che Lolita possa morire così giovane. Che cosa accadrà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 26 febbraio 2022. Come sempre al sabato vedremo due puntate più lunghe e succederà davvero di tutto ai protagonisti di Acacias 38…Scopriremo ad esempio quelle che sono le intenzioni di Genoveva? La donna era quasi propensa a ordinare la morte di Felipe, come mai poi ha cambiato idea? Nella lunga puntata del sabato quindi vedremo la seconda parte dell’episodio 1334 di Acacias 38 e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 febbraio 2022) Antonito si aspettava forse che la cura iniziata da Lolita desse subito qualche effetto eppure il professore che ha in cura laera stato chiaro: non è neppure detto che funzioni. Tutti ci sperano: non riescono a credere che Lolita possa morire così giovane. Che cosa accadrà quindi nelle prossime puntate di Una? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 26 febbraio 2022. Come sempre al sabato vedremo due puntate più lunghe e succederà davvero di tutto ai protagonisti di Acacias 38…Scopriremo ad esempio quelle che sono le intenzioni di Genoveva? Laera quasi propensa a ordinare la morte di Felipe, come mai poi ha cambiato idea? Nella lunga puntata del sabato quindi vedremo la seconda parte dell’episodio 1334 di Acacias 38 e ...

Advertising

emergency_ong : È iniziata una nuova #guerra in Europa. Anche questa volta, le scelte della politica ignorano la salvaguardia della… - pietroraffa : Sebastian Vettel:'Abbiamo una gara prevista in Russia e la mia opinione è che non dovrei andare. Non andrò. Mi disp… - fattoquotidiano : “Forza Putin! I russi, ma anche molti italiani sono con te”. Parola di Carlo Rossella, giornalista, per una vita di… - zazoomblog : Una vita anticipazioni: Armando si è sposato con un’altra donna? Susana sotto shock - #anticipazioni: #Armando… - MassimoBenesse1 : In genere chi lo scrive non è tra gli esperti da ascoltare per capirci qualcosa (perché per orientarsi un minimo pe… -