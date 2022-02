Una vita, anticipazioni 25 febbraio: la preoccupazione di Susana (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo scoppio della guerra in Europa metterà in allarme molti vicini di Acacias ed in particolare Susana. L'ex sarta, come segnala la trama Una vita riguardante la puntata in onda oggi 25 febbraio, si preoccuperà moltissimo per suo marito Armando quando scoprirà che non alloggia all'albergo che aveva indicato nell'ultimo telegramma. Nel frattempo, al ristorante ferveranno i preparativi per la riapertura ed infine, Aurelio cercherà un approccio con Anabel, ma lei lo respingerà con fermezza e senza nessun tipo di esitazione. Una vita, anticipazioni 25 febbraio: Susana preoccupata per Armando Gli Olmedo, dopo aver promesso al nipote Miguel di cambiare vita e guadagnarsi il pane in maniera onesta, si impegneranno per riaprire il ristorante quanto prima. ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo scoppio della guerra in Europa metterà in allarme molti vicini di Acacias ed in particolare. L'ex sarta, come segnala la trama Unariguardante la puntata in onda oggi 25, si preoccuperà moltissimo per suo marito Armando quando scoprirà che non alloggia all'albergo che aveva indicato nell'ultimo telegramma. Nel frattempo, al ristorante ferveranno i preparativi per la riapertura ed infine, Aurelio cercherà un approccio con Anabel, ma lei lo respingerà con fermezza e senza nessun tipo di esitazione. Una25preoccupata per Armando Gli Olmedo, dopo aver promesso al nipote Miguel di cambiaree guadagnarsi il pane in maniera onesta, si impegneranno per riaprire il ristorante quanto prima. ...

