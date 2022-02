Una scuola nel Torinese ha installato distributori gratuiti di assorbenti (Di venerdì 25 febbraio 2022) AGI - Un distributore gratuito di assorbenti installato in ogni bagno della scuola, a disposizione delle studentesse che ne hanno necessità. L'iniziativa è dell'Istituto Fermi-Galilei di Ciriè, in provincia di Torino, che attraverso una lotteria ha raccolto i fondi necessari per acquistare - oltre che i premi per i vincitori - circa 1300 assorbenti. Fra i promotori, Davide Chiafalà, rappresentante d'istituto. “Già in passato nella nostra scuola - spiega all'Agi - le ragazze si prestavano a vicenda gli assorbenti, a dimostrazione che la solidarietà qui non è mai mancata. Abbiamo deciso, però, che posizionare dei distributori in ogni bagno sarebbe stato l'ideale e così, anche grazie all'Istituto che ha acquistato i dispenser, ci siamo riusciti”. All'origine del ... Leggi su agi (Di venerdì 25 febbraio 2022) AGI - Un distributore gratuito diin ogni bagno della, a disposizione delle studentesse che ne hanno necessità. L'iniziativa è dell'Istituto Fermi-Galilei di Ciriè, in provincia di Torino, che attraverso una lotteria ha raccolto i fondi necessari per acquistare - oltre che i premi per i vincitori - circa 1300. Fra i promotori, Davide Chiafalà, rappresentante d'istituto. “Già in passato nella nostra- spiega all'Agi - le ragazze si prestavano a vicenda gli, a dimostrazione che la solidarietà qui non è mai mancata. Abbiamo deciso, però, che posizionare deiin ogni bagno sarebbe stato l'ideale e così, anche grazie all'Istituto che ha acquistato i dispenser, ci siamo riusciti”. All'origine del ...

