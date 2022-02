“Una cosa bruttissima”. GF Vip, Sonia Bruganelli senza pietà contro Miriana Trevisan (Di venerdì 25 febbraio 2022) Volano stracci in diretta tra Sonia Bruganelli e Miriana Trevisan. Il tutto è successo durante l’ultima puntata del GF Vip, quella del 24 febbraio 2022. Le cose si sono fatte incandescenti praticamente subito: con un confronto a a quattro tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Alfonso Signorini ha organizzato la discussione nella mistero room, all’interno della casa di Cinecittà. Naturalmente, la cosa è avvenuta prima dell’uscita della Ricciarelli, eliminata poco dopo dal televoto. Tensione altissima tra le quattro, che negli ultimi giorni hanno discusso molto più del solito. Come sapete, da una parte Soleil e Katia e dall’altra Manila e Miriana Trevisan, attaccata dalla Sonia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Volano stracci in diretta tra. Il tutto è successo durante l’ultima puntata del GF Vip, quella del 24 febbraio 2022. Le cose si sono fatte incandescenti praticamente subito: con un confronto a a quattro tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e. Alfonso Signorini ha organizzato la discussione nella mistero room, all’interno della casa di Cinecittà. Naturalmente, laè avvenuta prima dell’uscita della Ricciarelli, eliminata poco dopo dal televoto. Tensione altissima tra le quattro, che negli ultimi giorni hanno discusso molto più del solito. Come sapete, da una parte Soleil e Katia e dall’altra Manila e, attaccata dalla...

