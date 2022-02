Un Posto al Sole, anticipazioni 28 febbraio: Guido la combina grossa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di lunedì 28: Guido la combina davvero grossa. Cosa succederà adesso? Rossella si trova in una situazione molto difficile: sta lavorando all’Ospedale San Filippo con il suo attuale fidanzato, Riccardo, e la moglie di lui. Virginia, infatti, ha chiesto ed ottenuto il trasferimento per poter prendere servizio a Napoli. Una mossa per mettere i bastoni tra le ruote all’uomo e cercare di riconquistarlo dopo che lui ha provato in tutti i modi a chiederle la separazione consensuale. Guido dubbioso con Mariella (via screenshot)Guido e Mariella si ritrovano in una situazione davvero bizzarra. La donna ha chiuso un occhio per un’infrazione stradale che ha commesso Alberto Palladini, suo “pupillo”. ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 25 febbraio 2022) Unaldella puntata di lunedì 28:ladavvero. Cosa succederà adesso? Rossella si trova in una situazione molto difficile: sta lavorando all’Ospedale San Filippo con il suo attuale fidanzato, Riccardo, e la moglie di lui. Virginia, infatti, ha chiesto ed ottenuto il trasferimento per poter prendere servizio a Napoli. Una mossa per mettere i bastoni tra le ruote all’uomo e cercare di riconquistarlo dopo che lui ha provato in tutti i modi a chiederle la separazione consensuale.dubbioso con Mariella (via screenshot)e Mariella si ritrovano in una situazione davvero bizzarra. La donna ha chiuso un occhio per un’infrazione stradale che ha commesso Alberto Palladini, suo “pupillo”. ...

