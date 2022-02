Un posto al sole, anticipazioni 25 febbraio: il ritorno delle Cirillo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un posto al sole, durante l'ultima puntata della settimana, regalerà al pubblico di Rai 3 un clamoroso colpo di scena che destabilizzerà l'esistenza di diversi abitanti di Palazzo Palladini. Nel frattempo, Niko e Susanna continueranno a godersi il loro amore, dopo il periodo angosciante che hanno attraversato a causa dell'aggressione della Picardi da parte del rider Mattia. La coppia, come segnalano le anticipazioni di oggi, venerdì 25 febbraio, sarà sempre più unità e il rapporto tra Susanna e Jimmy diventerà sempre più solido e importante. Il bambino, infatti, ormai già da tempo considera la ragazza come una seconda mamma, visto che sua madre si è trasferita a Berlino da molti anni e lui la vede pochissimo. Un posto al sole, trama 25 febbraio: Rossella preoccupata ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Unal, durante l'ultima puntata della settimana, regalerà al pubblico di Rai 3 un clamoroso colpo di scena che destabilizzerà l'esistenza di diversi abitanti di Palazzo Palladini. Nel frattempo, Niko e Susanna continueranno a godersi il loro amore, dopo il periodo angosciante che hanno attraversato a causa dell'aggressione della Picardi da parte del rider Mattia. La coppia, come segnalano ledi oggi, venerdì 25, sarà sempre più unità e il rapporto tra Susanna e Jimmy diventerà sempre più solido e importante. Il bambino, infatti, ormai già da tempo considera la ragazza come una seconda mamma, visto che sua madre si è trasferita a Berlino da molti anni e lui la vede pochissimo. Unal, trama 25: Rossella preoccupata ...

