Un libro ricorda Luca Attanasio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Solamente ora, ad un anno dall’eccidio, viene pubblicato il libro dedicato al diplomatico italiano ucciso in Congo il 22 febbraio 2021 (Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore di pace, Piemme, 176 pagine, 17 euro e 90, da oggi in libreria). Luca Attanasio raccontato da sua moglie e dagli amici: un ritratto dal vivo, nella forma delle testimonianze in prima persona. Fabio Marchese Ragona, vaticanista di TgCom24, ha scelto questa efficace modalità narrativa per restituire la figura affascinante dell’ambasciatore: emerge il profilo di un uomo di pace e anche di fede, dall’oratorio di Limbiate agli incontri di Taizé. Una testimonianza che spinge a imitarlo. In particolare resta interessante l’Africa di Luca Attanasio: Era l’ottobre del 2020, Luca era ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Solamente ora, ad un anno dall’eccidio, viene pubblicato ildedicato al diplomatico italiano ucciso in Congo il 22 febbraio 2021 (. Storia di un ambasciatore di pace, Piemme, 176 pagine, 17 euro e 90, da oggi in libreria).raccontato da sua moglie e dagli amici: un ritratto dal vivo, nella forma delle testimonianze in prima persona. Fabio Marchese Ragona, vaticanista di TgCom24, ha scelto questa efficace modalità narrativa per restituire la figura affascinante dell’ambasciatore: emerge il profilo di un uomo di pace e anche di fede, dall’oratorio di Limbiate agli incontri di Taizé. Una testimonianza che spinge a imitarlo. In particolare resta interessante l’Africa di: Era l’ottobre del 2020,era ...

