Un gigante trionfo sexy | dove vola il gonnellino delle Veline | prima serata | roba da restarci secchi | Video

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Momento, tremendamentea Striscia la Notizia. E di quale momento si tratta è fin troppo semplice capirlo: quello dello stacchetto, o meglio di uno degli stacchetti, ovvero Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti. Il tutto nella puntata del tg satirico di Canale 5 trasmessa nelladi giovedì 24 febbraio. E come spiegano dalla redazione di Striscia, si trattain versione "Gulliver". Insomma, direttamente dai viaggi di Gulliver, ecco la coppia in "versione lillipuziane e giganti sulle note di Sigala di Rita Ora".zzante turchese e body fantasia scollatissimo, lo stacchetto è un "...

Ultime Notizie dalla rete : gigante trionfo

Eurosport IT

Il 2021 per lui è stato un, il nuovo anno, invece, si è aperto vedendosi superato al fotofinish dalla Bper nella ... emanazione tricolore del 'verde' francese, con risultati lusinghieri ...... infatti, alla bocciofila Bardolino è andata in scena la prima tappa del circuito 'Prestige' 2022 e il portacolori della società di patron Marchionni ha messo in bacheca l'ennesimodella sua ...1' di lettura Fano 21/02/2022 - Riccardo Giacomoni, 14enne fanese in forza all'Asd Bocciofila San Cristoforo, continua a dominare la scena e torna da Verona con in tasca l'ennesimo oro. Domenica 20, i ...PAGELLE COMBINATA ALPINA DONNE OLIMPIADI 2022 Federica Brignone, 8.5: questo bronzo è il giusto premio alla carriera. Una campionessa che ha sempre creduto nella polivalenza, anche quando, come all'in ...