ULTIM’ORA – La Lega ha ufficializzato il progetto!

Attraverso un comunicato stampa diramato nella giornata di oggi, la Lega Serie A ha emesso l'ufficialità: l'amministratore delegato Luigi De Siervo ha illustrato a tutte le società l'intera progettualità della Lega Calcio per i prossimi mesi. America Serie A Progetto Verrà implementata e rafforzata la presenza della Lega all'interno di diversi mercati internazionali (con annessa l'eventuale apertura di nuovi uffici) e, soprattutto, la possibile disputa di un torneo negli Stati Uniti in concomitanza con il Mondiale che si svolgerà in Qatar.

