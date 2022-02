Ultime Notizie Roma del 25-02-2022 ore 10:10 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Secondo le nostre informazioni nemico mia contrassegnato come obiettivo numero 1 e la mia famiglia come obiettivo numero 2 queste le drammatiche parole del presidente dell’Ucraina avrò due mesi rischi in un messaggio pubblicato sul sito internet ufficiale della Presidenza poi un duro attacco di accusa l’Ucraina è stata lasciata sola a combattere la Russia Chi è pronta a combattere con noi non vedo nessuno che è pronto a dare al Ucraina una garanzia di adesione alla nato Tutti hanno paura delle Ski ha risolto anche un primo bilancio della guerra 337 dei nostri eroi persi 10 ufficiali 316 rimasti feriti le altre Notizie terzo giorno di disagi in tutta Italia per i presidi svegliato trasportatori che protestano per il caro carburante la mobilitàcome sta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Secondo le nostre informazioni nemico mia contrassegnato come obiettivo numero 1 e la mia famiglia come obiettivo numero 2 queste le drammatiche parole del presidente dell’Ucraina avrò due mesi rischi in un messaggio pubblicato sul sito internet ufficiale della Presidenza poi un duro attacco di accusa l’Ucraina è stata lasciata sola a combattere la Russia Chi è pronta a combattere con noi non vedo nessuno che è pronto a dare al Ucraina una garanzia di adesione alla nato Tutti hanno paura delle Ski ha risolto anche un primo bilancio della guerra 337 dei nostri eroi persi 10 ufficiali 316 rimasti feriti le altreterzo giorno di disagi in tutta Italia per i presidi svegliato trasportatori che protestano per il caro carburante la mobilitàcome sta ...

