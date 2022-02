(Di venerdì 25 febbraio 2022) Latoglie ladiLeague alla. L’attodella più importante competizione calcistica europea avrebbe dovutorsi a San Pietroburgo, il prossimo 28 maggio. L’esecutivoha deciso invece di spostare l’attesissima partita a, allo Stade de France di Saint-Denis. Lo ha annunciato con un comunicato: “Il Comitato Esecutivoha tenuto oggi una riunione straordinaria a seguito della grave situazione della sicurezza in Europa. Il Comitato Esecutivoha deciso di trasferire ladellaMen’sLeague 2021/22 da San Pietroburgo allo Stade de France di Saint-Denis. La partita si giocherà come inizialmente ...

Advertising

ignaziocorrao : Niente più finale di #ChampionsLeague a #SanPietroburgo. Lo ha deciso la #Uefa. La finale va a #Parigi. Le sanzioni che contano. - magdulka64 : RT @ignaziocorrao: Niente più finale di #ChampionsLeague a #SanPietroburgo. Lo ha deciso la #Uefa. La finale va a #Parigi. Le sanzioni che… - italiaserait : Uefa, niente finale Champions in Russia: si gioca a Parigi - ignaziocorrao : RT @ignaziocorrao: Niente più finale di #ChampionsLeague a #SanPietroburgo. Lo ha deciso la #Uefa. La finale va a #Parigi. Le sanzioni che… - Dixy62553861 : RT @Torinogranatait: La UEFA ha deciso: finale di Champions League a Parigi. Niente San Pietroburgo -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa niente

DIRETTA/ Benfica Ajax (risultato finale 2 - 2): pareggia Yaremchuk! CHAMPIONS LEAGUE,FINALE ... Il Comitato Esecutivo dell'ha inoltre fatto sapere tramite comunicato che tutte le partite ...Ucraina - Russia, salta la finale Champions a San Pietroburgo L'con la riunione d'emergenza del Comitato Esecutivo convocata ha spostato la finale di Champions ...Pietroburgo a San Siro?...Uefa e Fifa si occupino di Nazionali ... Forse mi piacerebbe impegnarmi per i giocatori, affinché prendano il potere nel calcio. Ci penserei su. Niente politica. Non rispetto Infantino e Ceferin, ma ...Le indiscrezioni circolate sin dalla giornata di giovedì 24 febbraio sono state confermate: la finale di Champions League 2022 non si giocherà a San Pietroburgo. Il Comitato Esecutivo UEFA ha infatti ...