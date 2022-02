UEFA: nessun decisione sul rapporto con Gazprom (Di venerdì 25 febbraio 2022) La UEFA non ha ancora preso alcuna decisione sul rapporto con Gazprom, la società statale russa del gas che da anni sponsorizza le competizioni... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lanon ha ancora preso alcunasulcon, la società statale russa del gas che da anni sponsorizza le competizioni...

Ultime Notizie dalla rete : UEFA nessun Guerra in Ucraina, il Manchester Utd rinuncia ad Aeroflot come sponsor ... che, come deciso nelle ultime ore dalla Uefa, non verrà più giocata a San Pietroburgo, bensì a ... Sir Hamilton tace e il Gran Premio di Sochi Nessuna reazione e nessun commento, invece, dal grande ...

Eurovision, pioggia di polemiche sugli organizzatori: 'La Russia parteciperà' Basti pensare al calcio e alla decisione della Uefa di togliere la sede della finale di Champions a ...salvaguardare gli interessi e l'integrità dell'ESC e per assicurarsi che l'ESC non venga in nessun ...

UEFA: nessun decisione sul rapporto con Gazprom Calciomercato.com Il CIO condanna la guerra: “Cancellate gli eventi sportivi in Russia. Violata la tregua olimpica” Il Comitato Olimpico Internazionale si è pronunciato in merito alla guerra aperta dalla Russia contro l'Ucraina. Il CIO ha invitato tutte le Federazioni Sportive Internazionali a cancellare o spostare ...

Guerra in Ucraina, ripercussioni sullo sport: spostata la finale di Champions La Uefa ha annunciato che i club e le nazionali russe e ucraine ... di sicurezza sia di opportunità di non disputare più partite in Russia e in Ucraina, di nessuna Nazionale e di nessun club”. Il Gran ...

