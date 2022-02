Udinese, Deulofeu: “Amo il Milan. Chiederò la maglia a Rafael Leao” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gerard Deulofeu, giocatore dell'Udinese e ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Cbssports Leggi su pianetamilan (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gerard, giocatore dell'e ex calciatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Cbssports

Advertising

GIUSPEDU : RT @theMilanZone_: ?? #Milan-Udinese: Osservati speciali di #Maldini e #Massara saranno #Beto e #Deulofeu. via @cmdotcom - PianetaMilan : #Udinese, #Deulofeu: 'Amo il #Milan. Chiederò la maglia a #Leao - Frances13758250 : RT @theMilanZone_: ?? #Milan-Udinese: Osservati speciali di #Maldini e #Massara saranno #Beto e #Deulofeu. via @cmdotcom - saulnigg : Pronto a Milan Udinese 3-0 Deulofeu (OG) 1’ 45’ 87’ con commenti relativi: “ma xk i nostri xG sn così bassi??” - Giacomobacci2 : RT @theMilanZone_: ?? #Milan-Udinese: Osservati speciali di #Maldini e #Massara saranno #Beto e #Deulofeu. via @cmdotcom -