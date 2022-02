Advertising

Gilles_Simeoni : U Cunsigliu esecutivu di Corsica hè venutu à purtà u so sustegnu à l’eletti di i gruppi Fà Populu Inseme, Core in F… - Wolves : B R U N O ?? - CanadiensMTL : CTRL-C O???A L??? U E??? F ???? I ???? E ???? L ???? D - miriam65882097 : @____M_A_N_U____ E io che mi sono sentita anche in colpa?? - ilcarroditomori : @_E_C_U_R_B Cazzo ...allora dobbiamo scioperare tutti -

Ultime Notizie dalla rete : U&D Giorgio

Il Sole 24 ORE

Commenta per primo Alexander Blessin è il secondo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a pareggiare tutte le sue prime cinque partite in assoluto in Serie A (dopo Sinisa Mihajlovic nel 2008). ...Parlano l'arcivescovo Matteo Zuppi, apre il monologo Alessandro Bergonzoni ('- mani in alto'). E canta Gianni Morandi: 'C'era un ragazzo che come me...'. Bologna non si rassegna: no war. Video di ...Giorgio Manetti parla del suo presunto flirt con Maria Laura De Vitis, già fidanzata di Paolo Brosio al tempo della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.Una telefonata con il vescovo di Kiev, un tweet che condanna il conflitto ("resa vergognosa") e la visita all'ambasciatore russo ...