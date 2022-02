Ucraini partono da Caserta per la guerra: “Difendiamo la Patria” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alcuni cittadini Ucraini lasceranno Caserta per difendere il prorpio Paese natio, invaso dalla Russia. A farlo sapere è Ihor Danylchuk, parroco della diocesi di Acerra, da sempre riferimento per la comunità ucraina nella provincia di Caserta. FOTO: Imago – Ucraina bandiera I coraggiosi cittadini Ucraini sono riusciti ad entrare in possesso dei documenti necessari per tornare in Patria, nonostante sia praticamente impossibile accedere nel Paese nella situazione attuale. “Sappiamo che non possiamo opporci da soli alla Russia, ma c’è un intero popolo che combatterà“, ha detto padre Ihor Danylchuk. A riportarlo è Fanpage. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alcuni cittadinilascerannoper difendere il prorpio Paese natio, invaso dalla Russia. A farlo sapere è Ihor Danylchuk, parroco della diocesi di Acerra, da sempre riferimento per la comunità ucraina nella provincia di. FOTO: Imago – Ucraina bandiera I coraggiosi cittadinisono riusciti ad entrare in possesso dei documenti necessari per tornare in, nonostante sia praticamente impossibile accedere nel Paese nella situazione attuale. “Sappiamo che non possiamo opporci da soli alla Russia, ma c’è un intero popolo che combatterà“, ha detto padre Ihor Danylchuk. A riportarlo è Fanpage.

