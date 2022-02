Ucraina:Salvini,non riconoscere nuovo governo imposto con bombe (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel caso in cui l'attacco russo in Ucraina portasse a un nuovo governo l'Italia lo riconoscerebbe? La domanda è stata posta al leader della Lega, Matteo Salvini intervenuto a Radio Anch'io che nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel caso in cui l'attacco russo inportasse a unl'Italia lobbe? La domanda è stata posta al leader della Lega, Matteointervenuto a Radio Anch'io che nel ...

Tommasolabate : Non sono difensore di Salvini ma non credo sia un esercizio utile riempire il web di tutte le cose che Salvini avev… - StefanoFeltri : ????????????Malofeev è noto per la sua vicinanza alla Lega di Matteo Salvini, legatissimo a uomini del partito che in que… - petergomezblog : Ucraina, scontro Pd-Lega: “Salvini condanni colui che portava sulla maglietta”. “È uomo da poco chi fa polemica in… - AristarcoScann1 : RT @iltrumpo: In Ucraina la tragedia di una guerra. In Italia la tragedia di un uomo ridicolo. #Russia #Putin #Salvini - marcoCa01620381 : RT @iltrumpo: In Ucraina la tragedia di una guerra. In Italia la tragedia di un uomo ridicolo. #Russia #Putin #Salvini -