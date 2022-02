Ucraina, Zelensky: "Siamo rimasti soli, il mondo guarda da lontano" - "Serve una coalizione contro la guerra" (Di venerdì 25 febbraio 2022) 'Le forze fanno il possibile per difendere il Paese' Le forze ucraine 'fanno tutto il possibile' per difendere il Paese. Ha detto ancora Zelensky in un nuovo discorso alla Nazione, elogiando la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 febbraio 2022) 'Le forze fanno il possibile per difendere il Paese' Le forze ucraine 'fanno tutto il possibile' per difendere il Paese. Ha detto ancorain un nuovo discorso alla Nazione, elogiando la ...

