**Ucraina: Zelensky pubblica video con ministri in mimetica, 'siamo a Kiev'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) - "siamo qui. siamo a Kiev. Difendiamo l'Ucraina". Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pubblicando un video in cui appare circondato da esponenti del governo, a iniziare dal primo ministro Denys Šmihal, tutti in mimetica. Il video è stato girato all'aperto, in una delle strade della capitale, vicino a quello che sembra il palazzo che ospita il governo ucraino.

