Ucraina, Zelensky: "Da ora nuova cortina di ferro con Mosca"

"Una nuova cortina di ferro" separa la Russia dal resto del mondo dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 25 febbraio 2022

