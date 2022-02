Ucraina, Zelensky chiede a Putin di tornare al tavolo delle trattative | Kiev sotto assedio, paracadutisti russi nell'area dell'aeroporto (Di venerdì 25 febbraio 2022) 25 feb 13:51 Uccisi in battaglia 200 ucraini nell'aeroporto di Gostomel Il ministero della Difesa russo ha affermato che '200 nazionalisti ucraini' sono stati 'distrutti', quindi verosimilmente uccisi,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 febbraio 2022) 25 feb 13:51 Uccisi in battaglia 200 ucrainidi Gostomel Il ministeroa Difesa russo ha affermato che '200 nazionalisti ucraini' sono stati 'distrutti', quindi verosimilmente uccisi,...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora precisa'. Lo sc… - SkyTG24 : Volodymyr #Zelensky, Presidente dell'#Ucraina, ha detto: “Siamo stati lasciati soli a combattere contro la Russia”.… - ArmandaGelsomin : RT @Ucrainarussia: #UkraineRussia: “Venite in #Ucraina a combattere” - Zelensky riferito ai cittadini europei.???????? - coraline222222 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difenderci.… -