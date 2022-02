Ucraina, Vladimir il folle agita l’arma atomica: “Reazione mai vista contro i nemici” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo Zar è consumato dalla paranoia di un complotto che gli tolga il potere. Preferirebbe distruggere l’Ucraina che vederla entrare a far parte dell’Europa Leggi su lastampa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo Zar è consumato dalla paranoia di un complotto che gli tolga il potere. Preferirebbe distruggere l’che vederla entrare a far parte dell’Europa

Advertising

ilpost : Nonostante negli ultimi anni il presidente russo Vladimir Putin abbia cercato di reprimere il dissenso in Russia, c… - fanpage : #RussiaUkraineConflict In un discorso alle 4 del mattino ore italiane, il presidente russo Vladimir Putin ha annu… - TgLa7 : ??ULTIMORA??UCRAINA: TRUPPE RUSSE HANNO INIZIATO L'ATTACCO! Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un'opera… - Elisabe07207773 : RT @ilpost: Nonostante negli ultimi anni il presidente russo Vladimir Putin abbia cercato di reprimere il dissenso in Russia, ci sono state… - Lucignola4 : RT @PBerizzi: Ma tutti quelli che da due anni gridano alla 'dittatura' per un vaccino e chiedono 'libertà' esattamente dove sono finiti? Fa… -