Ucraina – Vigne Presidente Anvcg al Cio | “Sospendete competizioni internazionali in Russia”

(Adnkronos) – L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra -l'Ente Morale che per legge tutela e rappresenta in Italia le vittime civili di guerra- con una lettera indirizzata al Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, ha chiesto che vengano sospese sine die le competizioni sportive internazionali programmate all'interno del territorio russo, a causa del conflitto bellico che ha visto l'Ucraina invasa dai militari di Mosca. Ponendosi sulla scia di quanto già fatto da Uefa e Fia -che hanno annullato, rispettivamente, la finale di Champions League a San Pietroburgo ed il Gran Premio di Formula 1 a Sochi- il Presidente dell'Anvcg Michele Vigne, nella lettera, ha ribadito come "la guerra, per sua natura, contraddice i valori di pace e di ...

