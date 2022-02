Ucraina: Ungaro (Iv), 'espellere Mosca da sistema Swift' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Per aiutare l'Ucraina e fermare Putin occorrono delle sanzioni durissime e una condanna univoca. Per mitigare le ripercussioni negative per le nostre imprese e le famiglie italiane serve un fondo di compensazione dell'Ue, come quello introdotto per la Brexit, come proposto al Senato Matteo Renzi. È un prezzo giusto da pagare per la libertà e la democrazia di un popolo europeo: noi rischiamo soldi, loro la vita. Senza contare che l'invasione dell'Ucraina porterà le forze militari russe a 900 chilometri da Trieste. L'Italia deve valutare in sede europea di sospendere i rapporti diplomatici con Mosca e di chiedere l'espulsione della Russia dal sistema dei pagamenti Swift. Per saldare le forniture di energia ricordiamoci che esistono altre modalità di pagamento, senza contare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Per aiutare l'e fermare Putin occorrono delle sanzioni durissime e una condanna univoca. Per mitigare le ripercussioni negative per le nostre imprese e le famiglie italiane serve un fondo di compensazione dell'Ue, come quello introdotto per la Brexit, come proposto al Senato Matteo Renzi. È un prezzo giusto da pagare per la libertà e la democrazia di un popolo europeo: noi rischiamo soldi, loro la vita. Senza contare che l'invasione dell'porterà le forze militari russe a 900 chilometri da Trieste. L'Italia deve valutare in sede europea di sospendere i rapporti diplomatici cone di chiedere l'espulsione della Russia daldei pagamenti. Per saldare le forniture di energia ricordiamoci che esistono altre modalità di pagamento, senza contare ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Ungaro Ucraina: Iv a sit in ambasciata russa, 'solidarietà a popolo ucraino' ... Ettore Rosato, al presidio spontaneo organizzato dalla comunità ucraina in Italia al quale ha ... dal presidente della commissione Finanze di Montecitorio, Luigi Marattin, dal deputato Massimo Ungaro e ...

Ucraina, davanti ad ambasciata russa a Roma per dire "no a guerra" ...ha esposto bandiere gialle e blu e manifesti con su scritto "Subito via i russi dalla mia Ucraina", ... Ettore Rosato, Luigi Marattin e Massimo Ungaro di Italia Viva. 24 febbraio 2022

Ucraina: Ungaro (Iv), 'espellere Mosca da sistema Swift'
Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Per aiutare l'Ucraina e fermare Putin occorrono delle sanzioni durissime e una condanna univoca. Per mitigare le ripercussioni negative per le nostre imprese e le famiglie ...

Se volete capire la guerra in Ucraina, guardatevi Tranchées Il documentario di Loup Bureau presentato a Venezia 78 è uno dei più belli e profondi sulla tragedia ucraina, sulle ultime trincee in Europa ...

