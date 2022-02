Ucraina, una donna italiana a Kiev: "Si spara per le strade" (Di venerdì 25 febbraio 2022) "I russi sono in citta'. Il sindaco Klichko ha chiesto di rimanere in casa o nei rifugi, si spara per le strade". Lo dice all'ANSA Eleonora Trivigno, italiana da 20 anni in Ucraina, che, come tutti i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "I russi sono in citta'. Il sindaco Klichko ha chiesto di rimanere in casa o nei rifugi, siper le". Lo dice all'ANSA Eleonora Trivigno,da 20 anni in, che, come tutti i ...

Advertising

simofons : Lo stesso servizio del @tg2rai contiene almeno un’altra topica clamorosa. Questa non è “una pioggia di missili” che… - martaserafini : Ho vestito mio figlio di 10 anni. Abbiamo fatto colazione, il ??più lontano possibile dalle finestre, ma era così s… - simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - dileguossi : RT @EsteriLega: Se il 'ministro degli esteri' della UE tiene una conferenza stampa sugli eventi di Ucraina, e a seguirlo su Twitter in tutt… - ultimora_pol : #Cina #Ucraina #Russia Ministro degli Esteri #Wang Yi: 'Tramite una telefonata al Presidente francese Macron, ho ri… -