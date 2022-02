Ucraina, Soleterre: "I bambini malati rifugiati nel seminterrato" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un video diffuso da Soleterre, ong italiana che opera anche in Ucraina prendendosi cura dei bambini malati di tumore, mostra le condizioni in cui i piccoli pazienti e le loro famiglie sono costretti a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un video diffuso da, ong italiana che opera anche inprendendosi cura deidi tumore, mostra le condizioni in cui i piccoli pazienti e le loro famiglie sono costretti a ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : “Da stamattina cerchiamo di mettere in protezione i bambini malati di tumore. Stiamo provando a garantire la contin… - PalmeStef : RT @SoleterreOnlus: Bisogna fare qualcosa ORA per i bambini malati di cancro che ospitiamo a #Kiev. Aiutaci subito ? - IfIreallyknewme : RT @La_Connie_: Io oggi ho fatto una donazione qui - GraziaFerdenzi : RT @SoleterreOnlus: Bisogna fare qualcosa ORA per i bambini malati di cancro che ospitiamo a #Kiev. Aiutaci subito ? - _Francy68 : RT @SoleterreOnlus: Bisogna fare qualcosa ORA per i bambini malati di cancro che ospitiamo a #Kiev. Aiutaci subito ? -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Soleterre Ucraina, Soleterre: 'I bambini malati rifugiati nel seminterrato' Un video diffuso da Soleterre, ong italiana che opera anche in Ucraina prendendosi cura dei bambini malati di tumore, mostra le condizioni in cui i piccoli pazienti e le loro famiglie sono costretti a vivere. Si sono ...

Ucraina, Soleterre: "I bambini malati rifugiati nel seminterrato" Un video diffuso da Soleterre, ong italiana che opera anche in Ucraina prendendosi cura dei bambini malati di tumore, mostra le condizioni in cui i piccoli pazienti e le loro famiglie sono costretti a vivere. Si sono ...

Guerra in Ucraina, il presidente della ong Soleterre: "Stiamo cercando di portare i bimbi malati di tumore dalle case ai rifugi antiaerei degli ospedali" La Stampa Ucraina, Soleterre: "I bambini malati rifugiati nel seminterrato" Milano, 25 feb. (askanews) - Un video diffuso da Soleterre, ong italiana che opera anche in Ucraina prendendosi cura dei bambini malati di tumore, mostra le condizioni in cui i piccoli pazienti e ...

Kiev. Medici ed infermieri in fuga, interrotti cure ed interventi urgenti A Vuhledar, nella regione di Donetsk, nel Donbass, in Ucraina, il comando militare di Kiev ha affermato che i russi hanno colpito un ospedale. Il bilancio è di 4 morti e 10 feriti, tra cui 6 medici. A ...

Un video diffuso da, ong italiana che opera anche inprendendosi cura dei bambini malati di tumore, mostra le condizioni in cui i piccoli pazienti e le loro famiglie sono costretti a vivere. Si sono ...Un video diffuso da, ong italiana che opera anche inprendendosi cura dei bambini malati di tumore, mostra le condizioni in cui i piccoli pazienti e le loro famiglie sono costretti a vivere. Si sono ...Milano, 25 feb. (askanews) - Un video diffuso da Soleterre, ong italiana che opera anche in Ucraina prendendosi cura dei bambini malati di tumore, mostra le condizioni in cui i piccoli pazienti e ...A Vuhledar, nella regione di Donetsk, nel Donbass, in Ucraina, il comando militare di Kiev ha affermato che i russi hanno colpito un ospedale. Il bilancio è di 4 morti e 10 feriti, tra cui 6 medici. A ...