Ucraina, Sinisi (Engel & Völkers): “Rallenterà interesse immobiliare dei russi in Italia” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’interesse immobiliare dei russi in Italia crediamo che subirà dei rallentamenti a causa dell’incertezza dell’investimento del momento”. Lo dice all’Adnkronos/LabItalia Gianluca Sinisi, amministratore delegato Engel & Völkers commercial Milano & Lombardia. “Non abbiamo ancora segnali – sottolinea – però quando c’è incertezza le cose si fermano e il dialogo con i russi sarà un po’ più complicato”. “L’interesse immobiliare in Italia da parte dei russi – fa notare – è stato sempre focalizzato nella residenza di lusso nelle località turistiche”. “Post crisi Lehman Brothers del 2008 – spiega – si era un po’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’deiincrediamo che subirà dei rallentamenti a causa dell’incertezza dell’investimento del momento”. Lo dice all’Adnkronos/LabGianluca, amministratore delegatocommercial Milano; Lombardia. “Non abbiamo ancora segnali – sottolinea – però quando c’è incertezza le cose si fermano e il dialogo con isarà un po’ più complicato”. “L’inda parte dei– fa notare – è stato sempre focalizzato nella residenza di lusso nelle località turistiche”. “Post crisi Lehman Brothers del 2008 – spiega – si era un po’ ...

