Ucraina, scuola bombardata nel Donetsk: 2 insegnanti uccisi, Zelensky nascosto con la famiglia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo giorno di fuoco nel Donbass: peggiora la situazione, con le forze russe che, nelle ultime ore, sono arrivate a Kiev, nel quartiere degli uffici governativi. Stamattina il dramma maggiore si è consumato a Gorlovka, nella Repubblica popolare di Donetsk, dove una scuola è stata bombardata e due insegnanti sono rimasti uccisi. Gorlovka, muoiono due insegnanti e ci sarebbe una persona ferita Nella guerra in Ucraina muoiono soldati e civili. È già stato disatteso il -presunto- proposito della Russia di attraversare i territori ucraini evitando ferite a strutture e persone non militari, e a Gorlovka, nel cuore del Donbass ne hanno pagato il prezzo: su telegram il sindaco della città, Ivan Prihodko, ha comunicato che "due insegnanti sono stati ...

