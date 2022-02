Ucraina-Russia, Sean Penn a Kiev per girare documentario sulla guerra (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, Sean Penn è a Kiev per girare un documentario sull’invasione russa. L’attore premio Oscar è arrivato la settimana scorsa nella capitale Ucraina per un lavoro, prodotto da Vice Studios con Vice World News e Endeavour Content, che ha iniziato mesi fa con l’intento di documentare la crisi russo-Ucraina che ieri ha portato all’attacco da parte di Mosca. Penn si trova dunque in zona di guerra e ieri era stato notato durante una conferenza stampa di funzionari ucraini sulla crisi. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha elogiato il “coraggio” dell’attore al lavoro per girare un documentario ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisiè aperunsull’invasione russa. L’attore premio Oscar è arrivato la settimana scorsa nella capitaleper un lavoro, prodotto da Vice Studios con Vice World News e Endeavour Content, che ha iniziato mesi fa con l’intento di documentare la crisi russo-che ieri ha portato all’attacco da parte di Mosca.si trova dunque in zona die ieri era stato notato durante una conferenza stampa di funzionari ucrainicrisi. Il presidente dell’Volodymyr Zelensky ha elogiato il “coraggio” dell’attore al lavoro perun...

