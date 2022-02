Ucraina-Russia, sanzioni Usa e Ue contro Putin (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mentre prosegue l’offensiva della Russia contro l’Ucraina, Ue e Usa approvano un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sanzionerà direttamente il presidente russo Vladimir Putin e altri alti funzionari russi, tra cui il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, ha confermato il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. UE – Da Bruxelles i ministri degli Esteri dell’Ue “compatti hanno votato un pacchetto di sanzioni molto dure, nei confronti della Russia. Non solo nei confronti di Vladimir Putin e di Sergej Lavrov, che sono stati sanzionati e listati dall’Ue, ma anche importanti sanzioni su banche, su imprese di Stato russe, su interi settori economici”, annuncia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mentre prosegue l’offensiva dellal’, Ue e Usa approvano un nuovo pacchetto diMosca. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sanzionerà direttamente il presidente russo Vladimire altri alti funzionari russi, tra cui il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, ha confermato il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. UE – Da Bruxelles i ministri degli Esteri dell’Ue “compatti hanno votato un pacchetto dimolto dure, nei confronti della. Non solo nei confronti di Vladimire di Sergej Lavrov, che sono stati sanzionati e listati dall’Ue, ma anche importantisu banche, su imprese di Stato russe, su interi settori economici”, annuncia ...

