Ucraina, Russia pronta a trattare in Bielorussia. L'ex Presidente Poroshenko: "Putin non ci conquisterà mai" (Di venerdì 25 febbraio 2022) C'è un importante aggiornamento sul fronte della guerra in Ucraina. Da quasi due giorni ormai il Paese è asserragliato dalle forze russe entrate passando attraverso le neo-riconosciute repubbliche separatiste del Donbass (Donetsk e Luganks). La Russia ha reso noto che sarebbe pronta ad aprirsi al dialogo con l'Ucraina a Minsk; mentre il Presidente Zelensky non ha ancora risposto, L'ex Premier Poroshenko ha ribadito che il Paese non si piegherà mai alla Russia di Putin. Intanto l'Europa sarebbe pronta a varare un pacchetto di sanzioni, ma fonti interne riferiscono di una profonda irritazione nei confronti dell'Italia che ieri ha spinto per eliminare i beni di lusso italiani dai beni sottoposti a sanzione.

