Ucraina-Russia | ok Cdm a decreto per potenziare presenza italiana Nato

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato, all'unanimità, il decreto con le misure da adottare, dopo l'attacco sferrato dalla Russia all'Ucraina. Il dl, tra le altre cose, potenzia la presenza del personale militare nella Nato. GLI ITALIANI ALL'ESTERO – Viene potenziata, secondo quanto prevede il decreto visionato dall'Adnkronos, con un milione di euro in più l'unità di crisi della Farnesina per gli italiani all'estero, quei connazionali, per intenderci, che in questo momento potrebbero avere bisogno di aiuto per lasciare Kiev e far rientro nel nostro Paese. "Per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei ...

