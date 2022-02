Ucraina Russia, il mondo scende in piazza per la pace. Manifestazioni da Milano a Parigi: le foto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il mondo scende in piazza per la pace. La guerra della Russia in Ucraina ha fatto esplodere in Italia e in molti altri Paesi dell’Europa proteste e Manifestazioni contro l’invasione di Vladimir Putin. Dal Colosseo a Roma alla Porta di Brandeburgo a Berlino, i principali monumenti delle città europee sono stati illuminati di giallo e blu, i colori della bandiera Ucraina. Milano La manifestazione per la pace in piazza della Scala, Milano (foto Adnkronos) Mille persone si sono riunite ieri a Milano in piazza della Scala al grido di “No alla guerra in Ucraina”. Una enorme bandiera dell’Ucraina è stata ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilinper la. La guerra dellainha fatto esplodere in Italia e in molti altri Paesi dell’Europa proteste econtro l’invasione di Vladimir Putin. Dal Colosseo a Roma alla Porta di Brandeburgo a Berlino, i principali monumenti delle città europee sono stati illuminati di giallo e blu, i colori della bandieraLa manifestazione per laindella Scala,Adnkronos) Mille persone si sono riunite ieri aindella Scala al grido di “No alla guerra in”. Una enorme bandiera dell’è stata ...

